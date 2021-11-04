В Дании арестовали российское судно

В посольстве РФ в Дании сообщили, что 1 ноября в порту Скаген задержали научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе». Оно принадлежит Российской академии наук. Об этом говорится на официальном сайте дипмиссии.

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Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все судовые документы были изъяты. В посольстве также подчеркнули, что НИС используется в научных целях Институтом океанологии им. П.П.Ширшова. Дипломаты добавили, что сотрудничают по данному вопросу с Министерством иностранных дел Дании.

Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание, — добавляется в сообщении.