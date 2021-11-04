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На месте падения Ан-12 нашли второй черный ящик

Елена Прошина
5 минут назад

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области удалось найти второй бортовой самописец, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На месте падения Ан-12 нашли второй черный ящик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее был найден первый «черный ящик». Самописец осматривают следователи. Также на месте падения самолета нашли шесть тел погибших. Лайнер упал в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта. По словам спасателей, Ан-12 после крушения загорелся.

На борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, двое украинцев и два россиянина. Однако губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в разбившемся самолете могли находиться еще два человека — представители сопровождающей компании «Заполярье».

Согласно первичным данным с бортовых самописцев, обледенел руль высоты самолета при попытке захода на второй круг. Кроме того, спровоцировать падения лайнера могли перегруз и его неверная центровка. Заслуженный летчик России Вадим Базыкин не исключил, что причиной падения самолета могли стать погодные условия и возраст машины. Также он считает, что система навигации воздушного судна устарела.

Ан-12 разбился 3 ноября во время выполнения рейса Якутск — Иркутск. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. СК России направил на место трагедии следственную группу. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Происшествия,Катастрофы,Вадим Базыкин,Игорь Кобзев,СКР,
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