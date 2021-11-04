На месте падения Ан-12 нашли второй черный ящик

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области удалось найти второй бортовой самописец, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Ранее был найден первый «черный ящик». Самописец осматривают следователи. Также на месте падения самолета нашли шесть тел погибших. Лайнер упал в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта. По словам спасателей, Ан-12 после крушения загорелся.

На борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, двое украинцев и два россиянина. Однако губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в разбившемся самолете могли находиться еще два человека — представители сопровождающей компании «Заполярье».

Согласно первичным данным с бортовых самописцев, обледенел руль высоты самолета при попытке захода на второй круг. Кроме того, спровоцировать падения лайнера могли перегруз и его неверная центровка. Заслуженный летчик России Вадим Базыкин не исключил, что причиной падения самолета могли стать погодные условия и возраст машины. Также он считает, что система навигации воздушного судна устарела.