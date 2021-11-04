Найдены тела погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области нашли шесть тел погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Иркутского района.
Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта. Лайнер после крушения горел. На борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, двое украинцев и два россиянина.
По данным главы Иркутской области Игоря Кобзева, в разбившемся самолете также могли находиться еще два человека - представители сопровождающей компании «Заполярье». В настоящее время найдены шесть тел.
Следственные органы рассматривают три версии причин крушения Ан-12: ошибка пилотирования, погодные условия, техническая неисправность самолета. Дело рассматривается по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Как сообщалось ранее, согласно первичным данным с бортовых самописцев, обледенел руль высоты самолета при попытке захода на второй круг. Кроме того, спровоцировать падения лайнера могли перегруз и его неверная центровка. Заслуженный летчик России Вадим Базыкин не исключил, что причиной падения самолета могли стать погодные условия и возраст машины. Также он считает, что система навигации воздушного судна устарела.