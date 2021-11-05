Модель извинилась за однополый поцелуй у Вечного огня

Актриса и модель Алена Ефремова принесла публичные извинения за видео, на котором она запечатлена целующейся с бывшей участницей шоу «Пацанки» Анной Михеевой (Хофманита) на фоне Кремлевской стены и Вечного огня. Обращение к подписчикам Ефремова опубликовала в Instagram.

Фото: @_cyberbabe_ @_cyberbabe_

По ее словам, скандальная видеозапись была создана три года назад без какой-либо уничижительной интерпретации. Девушка отметила, что их однополый поцелуй не должен рассматриваться как что-то оскорбительное или оскверняющее.

«На данный момент ищу контакт с Аней, чтобы записать совместное обращение», — рассказала Ефремова, добавив, что шокирована происходящим.

В начале ноября в соцсетях начал активно распространяться видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне Кремлевской стены и Вечного огня. Героини видео — бывшая участница шоу «Пацанки» Анна Михеева (Хофманита) и Алена Ефремова, прославившаяся после прямого эфира со стримером Mellstroy.

3 ноября Московское управление Следственного комитета (СК) России начало поиск авторов видео, на которое попали элементы однополого полового акта у Могилы Неизвестного Солдата рядом с Кремлем. Виновным по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.