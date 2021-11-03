Граждане трех стран: названы имена погибших при крушении Ан-12

В сети опубликовали список всех людей, находившихся на борту самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области. Соответствующий перечень появился в Telegram-канале Mash.

Согласно его данным, членами экипажа оказались граждане России, Белоруссии и Украины.

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В их числе российский командир воздушного судна Александр Егоров, второй пилот Олег Щучко из Украины, белорусский штурман Андрей Сергеев, бортмеханик Юрий Крополев из России, инженер Дмитрий Гармоненко и авиационный инженер Максим Карпук из Белоруссии, а также украинец Александр Чуприненко.

Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")", - говорится в сообщении.

По данным СК, на борту воздушного судна находились, предположительно, шесть членов экипажа. В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия, открытое горение на месте крушения самолета ликвидировано.

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий белорусской компании "Гродно", потерпел крушение в 14:45 мск в семи километрах от Иркутска при заходе на посадку. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет при падении загорелся. По предварительным данным, на борту самолета, который перевозил продукты на Чукотку, находились семь человек. По данным источника ТАСС в экстренных службах, выживших на месте крушения не обнаружено.

Экспертиза ДНК будет проведена для идентификации тел погибших в авиакатастрофе Ан-12 в Иркутской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Для идентификации тел понадобится ДНК экспертиза", - сказал собеседник агентства.

По его данным, тела пяти человек, находившихся на борту, фрагментированы.

Бортовой самописец разбившего в Иркутской области Ан-12 найден на месте авиакатастрофы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго черного ящика", - сказал собеседник агентства.

Упавший под Иркутском самолет Ан-12, на борту которого было семь человек, возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Экипаж доложил, что самолету необходимо уйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна.

Об этом журналистам сообщила Росавиация. Самолет принадлежал авиакомпании "Гродно", на борту были граждане Белоруссии, России и Украины. После крушения самолета на месте аварии разгорелся пожар площадью около 300 квадратных метров.

По данным "Интерфакса", экипаж не смог посадить самолет с первого раза. Источники агентства предполагают, что причина крушения - ошибка пилотирования. Рассматривается также техническая неисправность.

"Самолету могло не хватить тяги двигателей, а также экипаж мог совершить ошибочные действия, которые привели к катастрофе при наборе высоты во время захода на второй круг", - пишет агентство.

При посадке рухнувшего под Иркутском Ан-12 шел сильный плотный мокрый снег. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта города Клим Куликов, передает ТАСС.

По словам Куликова такие погодные условия сильно затрудняют посадку и ограничивают видимость. Он предположил, что это стало причиной захода на второй круг.

Самолет Ан-12, который разбился сегодня в Иркутской области, эксплуатировался с 1968 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию авиационных служб.

Ан-12 был изготовлен на Ташкентском механическом заводе. После использования в качестве грузового судна в Военно-воздушных силах СССР и в российских ВВС эксплуатировался в Air Armenia, затем в компании Asia Airways, а последнее время выполнял рейсы в белорусской авикомпании "Гродно". Техническое состояние самолета было нормальным, сообщил источник информационного агентства.

Самолеты Ан-12, один из которых потерпел крушение в Иркутской области, слишком старые. На них уже нет запчастей, также нет заводов, где могли бы их ремонтировать. Об этом в беседе с URA.RU заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

«Ан-12 создан для перевоза тяжелой техники. Ему уже 60 лет. Они в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно. Не щадя летного экипажа. А они соглашаются, потому, что платят хорошо. Самолет очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет. Под тяжелые погодные условия эти борта не оборудованы. Почему они [все еще] летают, я не знаю», — сказал Магомед Толбоев.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, почему чаще всего происходят крушения самолетов.

«Основная причина всех катастроф и аварий — это ошибки экипажа, нарушение правил выполнения полетов, и только потом идет отказ электронной техники и отказ двигателя», — сообщил собеседник агентства.

Сытник также объяснил сложность управления Ан-12. «Экипаж самолета состоит из пяти человек. Там нужно не только пилотировать самолет, но и управлять экипажем. Если кто-то допускает ошибку, происходит неточность в управлении, которое перерастает в аварию, а авария — в катастрофу», — отметил пилот.

3 ноября 2021 года близ села Пивовариха под Иркутском при заходе на посадку потерпел крушение транспортный самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно". По предварительным данным, выживших на месте катастрофы не обнаружено.

Согласно данным из открытых источников, с начала 2011 года в мире произошло 11 катастроф Ан-12 (без учета крушения 3 ноября 2021 года), в которых погибли в общей сложности 148 человек.

21 марта 2011 года транспортный самолет Ан-12БП (регистрационный номер TN-AGK, в эксплуатации с 1963 года) авиакомпании Trans Air Congo (Республика Конго), выполнявший внутренний грузовой рейс из Браззавиля в Пуэнт-Нуар, при заходе на посадку в аэропорту назначения вошел в резкий крен на правое крыло и упал в жилом квартале близ взлетно-посадочной полосы. Погибли четыре члена экипажа (трое россиян и гражданин Казахстана) и 19 человек на земле, еще 14 человек получили ранения. Причина катастрофы объявлена не была.

9 августа 2011 года в Магаданской области экипаж транспортного самолета Ан-12АП (регистрационный номер RA-11125, в эксплуатации с 1963 года) российской авиакомпании "Авис-Амур", следовавшего рейсом из Магадана в Кепервеем (Чукотка), доложил наземному диспетчеру о пожаре двигателя и экстренном снижении, после чего на связь больше не выходил. Разбившийся самолет был обнаружен спасателями через сутки около аэропорта Омсукчан; все 11 человек, находившихся на борту, погибли. Как установили эксперты, причиной катастрофы стала течь топлива, в результате которой возникло возгорание левого крыла.

7 октября 2012 года в Судане, в 40 км от города Омдурман, потерпел катастрофу самолет Ан-12БП местной авиакомпании AZZA Transport (регистрационный номер ST-ASA, в эксплуатации с 1963 года). У воздушного судна, выполнявшего рейс по заказу ВВС Судана по маршруту Хартум - Эль-Фашер, отказали два двигателя, машина разбилась при выполнении вынужденной посадки; из находившихся на борту 22 человек погибли 15.

9 августа 2013 года транспортный самолет Ан-12Б ВВС Эфиопии (бортовой номер 1513, в эксплуатации с 1964 года), перевозивший вооружения из города Дыре-Дауа (Эфиопия) в Могадишо (Сомали), при посадке в аэропорту назначения разбился и сгорел. В катастрофе погибли четверо членов экипажа, двое получили ранения. Причиной стала неисправность самолета.

26 декабря 2013 года транспортный самолет Ан-12Б (регистрационный номер 12162, в эксплуатации с 1964 года) российской авиастроительной корпорации "Иркут", выполнявший рейс Новосибирск - Иркутск, при заходе на посадку на аэродроме Иркутск-2 задел верхушки берез, ударился о крышу ангара с тягачами, задел стойками шасси несколько единиц техники и разбился об ангары в 700 м от торца взлетно-посадочной полосы. Погибли все находившиеся на борту шесть членов экипажа и три пассажира-авиатехника. В ходе катастрофы было повреждено более 10 единиц военной техники, находившейся на хранении (тягачи МАЗ-543 и полковые мастерские ПМ-2-70М на шасси ЗиЛ-131). В январе 2017 года виновными в катастрофе были признаны руководители полетов летно-испытательного подразделения Иркутского авиазавода Андрей Старков и Александр Осейко - они предоставили экипажу самолета неверную информацию о нахождении воздушного судна на курсе и глиссаде. Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении.

30 августа 2014 года вскоре после взлета из аэропорта Таманрассет (Алжир) разбился грузовой самолет Ан-12БК компании "Украина-Аэроальянс" (регистрационный номер UR-DWF, год постройки - 1968). Самолет перевозил нефтяное оборудование по маршруту Глазго (Шотландия) - Малабо (Экваториальная Гвинея). На борту погибли все семь членов экипажа, граждане Украины. Официальных данных о причинах катастрофы не публиковалось, предположительно, самолет упал из-за перегруза.

4 ноября 2015 года транспортный самолет Ан-12БК (регистрационный номер EY-406, год постройки - 1971) южносуданской компании Allied Services Limited потерпел крушение при взлете из аэропорта Джубы. Самолет, который следовал в город Палох в штате Верхний Нил, не смог набрать высоту, столкнулся с жилыми домами рыбацкого поселка и разрушился. В воздушном судне находились 43 человека - шесть членов экипажа (пять граждан Армении и россиянин) и 37 пассажиров. Спастись удалось только двоим пассажирам, все остальные погибли. Причиной катастрофы стал отказ двигателя.

18 мая 2016 года транспортный самолет Ан-12 (регистрационный номер 4K-AZ25) азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, выполнявший полет по маршруту Баку - Баграм (Афганистан) - Кэмп-Дуайер (Афганистан) - Мары (Туркмения), при взлете с аэродрома Кэмп-Дуайер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Погибли семь человек из девяти находившихся на борту, двое получили серьезные ранения. К катастрофе привел переход двигателя номер три в режим реверса.

30 сентября 2017 года военно-транспортный Ан-12 (бортовой номер EX-001) ВВС Демократической Республики Конго, следовавший внутренним рейсом из Киншасы, вскоре после взлета загорелся, упал и разрушился на территории, контролируемой подразделениями республиканской гвардии Конго. На борту погибли восемь человек, в т.ч. трое членов экипажа - граждан РФ. По информации конголезского радио Okapi, предполагаемой причиной катастрофы была техническая неполадка.

4 октября 2019 года транспортный самолет Ан-12БК (регистрационный номер UR-CAH) авиакомпании "Украина-Аэроальянс", выполнявший рейс по маршруту Виго (Испания) - Львов, совершил аварийную посадку близ села Сокольники Львовской области Украины, не долетев до пункта назначения 1,5 км. На борту находились восемь человек (семь членов экипажа и сопровождающий), пятеро из них погибли, трое получили ранения. В числе версий причин ЧП - нехватка горючего или ошибка пилотов.