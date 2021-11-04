На месте падения Ан-12 нашли второй черный ящик

Под Иркутском на месте крушения Ан-12 был найден второй бортовой самописец. Об этом сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что был найден первый «черный ящик». На данный момент его осматривают следователи.
3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.
Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту находились семь человек, все они погибли.
Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области было передано в центральный аппарат СК.
На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 находилось девять человек. На данный момент найдены тела шестерых.