Заявившая об изнасиловании студентка из Екатеринбурга оказалась вебкамщицей

Студентка из Екатеринбурга, получившая известность после заявления об изнасиловании, Алина Гаршина впервые прокомментировала ситуацию. Девушка объяснила свое поведение в Instagram-сторис, сообщает «КП-Екатеринбург».
Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост с рассказом о том, что ее изнасиловали и что екатеринбургские полицейские отказывались принимать заявление.
Спустя два дня после огласки истории Гаршина удалила пост в Instagram. А подписчики начали требовать вернуть деньги, которые некоторые пожертвовали на оплату адвокатов. В то же время было в Сети опубликовали видео с камер видеонаблюдения из отеля «Ямал», где Гаршина находилась с неизвестным мужчиной.
На видео запечатлено, как студентка идет за мужчиной с мороженым в руках. Затем они уединяются в номере, а после девушка спокойно уходит. Множество негативных комментариев в адрес Алины последовало после новости о ее способе заработка: оказалось, что девушка работает вебкам-моделью.
«Я вебкамщица, а не проститутка. Сижу перед камерой одна. Я брезгливая. Я не удаляла пост, вы скорее всего закидали его жалобами. Я не мошенница. Деньги нужны были на юриста и адвоката. Схожу еще к психологу. Остальное на благотворительность. Я не выходила на связь два дня, потому что началась травля. Мне присылают угрозы в огромном количестве, что меня найдут и что-то сделают со мной. Я еще не в состоянии говорить на камеру, но мне очень страшно. Страшно от людей. Страшно от этого жестокого мира. Я никому в жизни зла не делала, чтобы все это происходило со мной», - заявила Гаршина в сторис.
Следственный комитет (СК) в настоящее время проводит проверку. Пока неизвестно, будет ли привлечен к уголовной ответственности мужчина, который находился со студенткой в гостинице.
В разговоре с «КП»-Екатеринбург один из друзей Гаршиной рассказал, что на протяжении долгого времени не знал о ее тайном заработке.
«Алина совершенно позитивная и активная девчонка. Всегда поддерживала меня. Мы в шоке от случившегося. Маленькая девочка стала жертвой насилия. Я узнал о вебкам относительно не давно. Мы понимаем, что сейчас ее все воспринимают, словно новую Диану Шурыгину. Но там был огромный здоровый мужик. Вы думаете, она могла бы убежать на каблуках и с сумочкой?! Ей очень тяжело, близкие друзья ее поддерживают» - сообщил друг студентки.
В свою очередь адвокат Дмитрий Ушаков заявил, что если следствие сделает вывод, что преступления не было, девушка сама может оказаться фигурантом уголовного дела.
«Статья 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Если выяснится, что девушка оговорила мужчину, то ее привлекут к ответственности. В таком случае максимальное наказание будет до 3 лет лишения свободы», - подчеркнул Дмитрий Ушаков.