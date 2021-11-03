Заявившая об изнасиловании студентка из Екатеринбурга оказалась вебкамщицей

«Я вебкамщица, а не проститутка. Сижу перед камерой одна. Я брезгливая. Я не удаляла пост, вы скорее всего закидали его жалобами. Я не мошенница. Деньги нужны были на юриста и адвоката. Схожу еще к психологу. Остальное на благотворительность. Я не выходила на связь два дня, потому что началась травля. Мне присылают угрозы в огромном количестве, что меня найдут и что-то сделают со мной. Я еще не в состоянии говорить на камеру, но мне очень страшно. Страшно от людей. Страшно от этого жестокого мира. Я никому в жизни зла не делала, чтобы все это происходило со мной», - заявила Гаршина в сторис.