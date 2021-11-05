Двойной урон: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенникам удается в два этапа обманывать пользователей бесплатных сервисов объявлений, сначала выманивая деньги под различными предлогами, а затем оформляя кредит с помощью смс-бомберов – многочисленных сообщений, рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

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«Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей. Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные банковской карты и провести платеж на произвольную сумму, якобы для проверки, что это действительно карта продавца и на нее можно переводить деньги», – передает РИА «Новости» слова Чубышева.

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После чего пользователю сообщают, что платеж не прошел, и вынуждают повторно перевести деньги. Таких переводов может быть сколько угодно до тех пор, пока жертва не поймёт, что попалась на удочку злоумышленников, рассказал Чебышев. Если на первом этапе у мошенников получилось вытянуть деньги, то номер пользователя попадает в их «белый список» и его атакуют снова, пояснил эксперт.

«Вручную или с помощью специально созданного приложения злоумышленники пытаются авторизоваться с этого номера на всех площадках, доступ в которые возможен по номеру телефона. После чего жертве приходит большое число сообщений, что затрудняет работу с устройством. Атака может длится значительное время, накаляя обстановку до максимума», – рассказал эксперт.

После чего злоумышленники звонят жертве и выманивают у нее скриншоты пришедших сообщений, на которых, среди всего прочего, будет код доступа на сайт микрофинансовой организации. «Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве еще и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом», – рассказал Чебышев.

В такой ситуации эксперт рекомендует сохранять спокойствие, не поддаваться панике, отложить устройство на какое-то время в сторону, не отвечать за звонки с незнакомых номеров и никому ничего не посылать. Также у операторов связи есть услуга временной блокировки входящих СМС от буквенных номеров – это облегчит ситуацию на некоторое время. «Но, конечно, после того, как номер попал в «белый список» злоумышленников, велика вероятность, что они опробуют на нем все возможные уловки, хитрости, если не сейчас, то потом», – заметил Чебышев.