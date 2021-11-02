Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева

В Астрахани задержали мужчину, который, предположительно, является сбежавшим из психбольницы участником банды Шамиля Басаева Магомедом Алхановым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Астраханской области.

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«В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности», - говорится в сообщении.

26 октября Алханов сбежал из психбольницы, где проходил психиатрическую экспертизу. Он сумел отогнуть один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и через получившееся отверстие вышел на волю.

Алханова задержали в начале лета 2021 года в рамках дела о нападении банды Шамиля Басаева и Хоттаба на дивизию псковских десантников в Чечне в 2000 году. Тогда были расстреляны 84 человека, еще четверо получили ранения.