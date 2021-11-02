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Задержан сбежавший из психбольницы участник банды Басаева

Вероника Полынина
20 минут назад

В Астрахани задержали мужчину, который, предположительно, является сбежавшим из психбольницы участником банды Шамиля Басаева Магомедом Алхановым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Астраханской области.

Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева
Фото: соцсетисоцсети

«В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности», - говорится в сообщении.

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева попал на видео

26 октября Алханов сбежал из психбольницы, где проходил психиатрическую экспертизу. Он сумел отогнуть один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и через получившееся отверстие вышел на волю.

Алханова задержали в начале лета 2021 года в рамках дела о нападении банды Шамиля Басаева и Хоттаба на дивизию псковских десантников в Чечне в 2000 году. Тогда были расстреляны 84 человека, еще четверо получили ранения.

39-летний Алханов отрицает причастность к нападению. Ранее он был осужден по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»).

Происшествия,Шамиль Басаев,ФСБ,
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