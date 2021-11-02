Летевший в Москву самолет с россиянами приземлился в Киеве

Самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из пассажиров рейса.

Эту информацию подтверждает сайт аэропорта Внуково, куда должен был прибыть рейс. Из данных онлайн-табло следует, что Airbus A321 вылетел из Будапешта в 08:15, а в 15:25 он приземлился в Киеве.

Источник «Ленты.ру» уточнил, что Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер отправится обратно в венгерскую столицу. По его словам, на борту находится много россиян.

Причиной внеплановой посадки самолета стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий отменили и задержали более 200 авиарейсов.