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Летевший в Москву самолет с россиянами приземлился в Киеве

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из пассажиров рейса.

Летевший в Москву самолет с россиянами приземлился в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эту информацию подтверждает сайт аэропорта Внуково, куда должен был прибыть рейс. Из данных онлайн-табло следует, что Airbus A321 вылетел из Будапешта в 08:15, а в 15:25 он приземлился в Киеве.

Источник «Ленты.ру» уточнил, что Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер отправится обратно в венгерскую столицу. По его словам, на борту находится много россиян.

Причиной внеплановой посадки самолета стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий отменили и задержали более 200 авиарейсов.

Авиапробка образовалась в аэропорту Нижнего Новгорода

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами.
Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Lenta.ru,
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