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Авиапробка образовалась в аэропорту Нижнего Новгорода

Елена Прошина
1 час назад

«Авиапробка» образовалась в аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде из самолетов, которые были вынуждены приземлиться там из-за сильного тумана в Москве. Газета «Известия» опубликовала в Telegram-канале видеозапись с запасной полосы аэродрома, на которой друг за другом встали более трех десятков лайнеров.

Авиапробка образовалась в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в канале опубликовали кадры из зоны ожидания аэропорта — там столпились пассажиры, которые громко спорят с сотрудниками воздушной гавани, и, вероятно, ожидают посадки на рейсы.

Как сообщает РИА Новости, всего приземлиться в «Стригино» пришлось 32 самолетам, которые следовали в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов. Все рейсы отправятся в столицу сразу после того, как там улучшатся метеоусловия.

Напомним, что 2 ноября из-за сильного тумана в трех аэропортах Москвы («Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово») задержали или отменили более 200 авиарейсов. По прогнозам синоптиков, ограничение видимости составляет 200-700 метров, а рассеиваться мгла начала только после 14:00 по мск. При этом полностью столица очистится только к 21:00.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,газета "Известия",
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