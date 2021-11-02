Авиапробка образовалась в аэропорту Нижнего Новгорода

«Авиапробка» образовалась в аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде из самолетов, которые были вынуждены приземлиться там из-за сильного тумана в Москве. Газета «Известия» опубликовала в Telegram-канале видеозапись с запасной полосы аэродрома, на которой друг за другом встали более трех десятков лайнеров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также в канале опубликовали кадры из зоны ожидания аэропорта — там столпились пассажиры, которые громко спорят с сотрудниками воздушной гавани, и, вероятно, ожидают посадки на рейсы.

Как сообщает РИА Новости, всего приземлиться в «Стригино» пришлось 32 самолетам, которые следовали в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов. Все рейсы отправятся в столицу сразу после того, как там улучшатся метеоусловия.