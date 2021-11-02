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Арестован экс-замглавы Минстроя Рейльян

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян и экс-владелец компании "Спецтрансстрой", которого задержали на прошлой неделе, арестован. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

Арестован экс-замглавы Минстроя Рейльян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после задержания Рейльяна доставили в Иркутск для проведения следственных действий. Кроме того, в подрядных структурах, связанных с бизнесменом, проводились обыски.

По данным РБК, в 2016–2019 годах РЖД заключили со "Спецтрансстроем" и его "дочкой" "Трансюжстроем" контракты на более 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали.

Юрий Рейльян перестал быть собственником "Спецтрансстроя" осенью 2019 года. Тогда во главе компании встал бывший первый заместитель гендиректора "РЖД-Строй" Евгений Куманцов, а владельцем фирмы стал Роман Шленчак. С февраля этого года "Спецтрансстрой" находится в стадии банкротства.

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Летом этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти виновных в срыве сроков расширения БАМа и Транссиба, в строительстве которых принимали участие компании Рейльяна.

Происшествия,Юрий Рейльян,Владимир Путин,Минстрой,РЖД,
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