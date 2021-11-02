Москвичи устроили драку в НИИ имени Склифосовского

Два москвича устроили драку в приемном отделении НИИ имени Склифосовского. Об этом во вторник, 2 ноября, передает РЕН-ТВ.

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На месте происшествия был задержан 18-летний молодой человек, который, как сообщается, является безработным. По предварительным данным, он нанес телесные повреждения 39-летнему оппоненту.

Отмечается, что у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану бровной области справа.