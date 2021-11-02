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Стало известно о преступлениях мигрантов в Новой Москве

Мослента
1 час назад

Начальник УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Главного управления МВД по столице Александр Дрожжин предоставил отчет о преступлениях, совершенных в поселении Сосенское в Новой Москве с начала текущего года, передает Telegram-канал Readovka.

Стало известно о преступлениях мигрантов в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно каналу, половина преступников, пойманных в поселении, оказались мигрантами, а основную часть задержанных за убийства и изнасилования составляют выходцы из Средней Азии. Так, правоохранительными органами отмечен рост преступлений на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточняется, что из 109 установленных преступников 54 — иностранцы.

Из отчета также следует, что мигрантами из Узбекистана совершено 19 преступлений, в числе которых одно изнасилование, мигрантами из Таджикистана — 18, в числе которых убийство и грабежи. Приезжие из Армении совершили девять преступлений, из Азербайджана — пять, из Киргизии — два. Данные говорят о том, что 49,54 процента из числа выявленных в Сосенском преступников оказались иностранцами.

На фоне участившихся преступлений власти поселения в понедельник, 1 ноября, обратились с официальной просьбой усилить контроль за территорией Сосенского к директору ФСБ России Александру Бортникову.

Ранее стало известно о проведении рейда на территории поселения, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов начали патрулировать улицы, проверяя документы и останавливая машины иностранцев. Такие меры были приняты в связи с участившимися случаями нападений иностранцами на местных жителей.

Происшествия,Александр Дрожжин,Александр Бортников,ФСБ,МВД,
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