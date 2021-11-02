«Будем вместе отвечать»: Малафеев о приговоре дочери за сбыт наркотиков

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения осуждена на четыре года лишения свободы условно за попытку сбыта наркотиков, в настоящее время она проходит реабилитацию. Об этом экс-вратарь «Зенита» рассказал в эфире YouTube-канала «Sports Интервью».

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Старшая дочь футболиста, несовершеннолетняя Ксения стала жить отдельно. В Instagram она выкладывала свои песни, где пела про наркотики и про то, как ей плохо без мамы, которая в 2011 году погибла в автоаварии. У девушки также начались проблемы с весом – она серьезно похудела. Все это закончилось задержанием Ксении при попытке сбыта наркотиков и условным сроком. По решению суда она должна пройти как медицинскую, так и психологическую реабилитацию.

Малафеев рассказал, что ему после задержания дочери звонили люди с предложением урегулировать ситуацию, но он не пошел на переговоры с ними.

«Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели, виноваты в чем-то, и за это мы будем все вместе отвечать», - сказал Малафеев.

По его словам, если бы ситуация была решена с помощью денег, дочь никогда бы не поняла, что совершила ошибку. Он добавил, что один из сотрудников, который участвовал в задержании Ксении, сидит в тюрьме, второй умер. От ответов на уточняющие вопросы Малафеев отказался.