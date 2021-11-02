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«Будем вместе отвечать»: Малафеев о приговоре дочери за сбыт наркотиков

Елена Прошина
12 минут назад

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения осуждена на четыре года лишения свободы условно за попытку сбыта наркотиков, в настоящее время она проходит реабилитацию. Об этом экс-вратарь «Зенита» рассказал в эфире YouTube-канала «Sports Интервью».

«Будем вместе отвечать»: Малафеев о приговоре дочери за сбыт наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старшая дочь футболиста, несовершеннолетняя Ксения стала жить отдельно. В Instagram она выкладывала свои песни, где пела про наркотики и про то, как ей плохо без мамы, которая в 2011 году погибла в автоаварии. У девушки также начались проблемы с весом – она серьезно похудела. Все это закончилось задержанием Ксении при попытке сбыта наркотиков и условным сроком. По решению суда она должна пройти как медицинскую, так и психологическую реабилитацию.

Малафеев рассказал, что ему после задержания дочери звонили люди с предложением урегулировать ситуацию, но он не пошел на переговоры с ними.

«Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели, виноваты в чем-то, и за это мы будем все вместе отвечать», - сказал Малафеев.

По его словам, если бы ситуация была решена с помощью денег, дочь никогда бы не поняла, что совершила ошибку. Он добавил, что один из сотрудников, который участвовал в задержании Ксении, сидит в тюрьме, второй умер. От ответов на уточняющие вопросы Малафеев отказался.

Он рассказал, что очень хочет, чтобы его дочь быстрее вернулась из реабилитационного центра, вся семья скучает по ней. По его словам, сейчас есть улучшения в психологическом состоянии дочери, но потребуется время, и сколько еще она будет находиться в реабилитационном центре, будет зависеть от нее. Малафеев добавил, что центр находится в Рязани, дочь там находится восемь месяцев.

Происшествия,Вячеслав Малафеев,Зенит,
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