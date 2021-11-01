Кинологи в Петербурге спасли провалившуюся в люк хаски. Видео

Сотрудники кинологической полиции спасли потерявшуюся собаку породы хаски, которая провалилась в люк, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, опубликовав видео спасения животного. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Инцидент произошел ранним утром 30 октября в поселке Янино Всеволожского района. Лейтенант полиции Вера Бурова и капитан Елена Кононенко услышали собачий вой со стороны пустыря возле центра кинологов.
Здесь сотрудницы обнаружили хаски, упавшую в люк. Животное не могло самостоятельно выбраться из колодца, повредив передние лапы. Девушки достали собаку и отнесли в дежурную часть, где бедное животное вымыли и покормили. Раны обработали, а затем отправили собаку к ветеринару для проверки скрытых повреждений и наличия чипа.
«Было принято решение оставить собаку в кинологическом центре до установления личности хозяев животного», – добавили в пресс-службе.