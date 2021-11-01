Кинологи в Петербурге спасли провалившуюся в люк хаски. Видео

Сотрудники кинологической полиции спасли потерявшуюся собаку породы хаски, которая провалилась в люк, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти , опубликовав видео спасения животного. Об этом сообщает "Петербургский дневник" .

Здесь сотрудницы обнаружили хаски, упавшую в люк. Животное не могло самостоятельно выбраться из колодца, повредив передние лапы. Девушки достали собаку и отнесли в дежурную часть, где бедное животное вымыли и покормили. Раны обработали, а затем отправили собаку к ветеринару для проверки скрытых повреждений и наличия чипа.