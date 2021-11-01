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Кинологи в Петербурге спасли провалившуюся в люк хаски. Видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

Сотрудники кинологической полиции спасли потерявшуюся собаку породы хаски, которая провалилась в люк, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, опубликовав видео спасения животного. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Инцидент произошел ранним утром 30 октября в поселке Янино Всеволожского района. Лейтенант полиции Вера Бурова и капитан Елена Кононенко услышали собачий вой со стороны пустыря возле центра кинологов.

Здесь сотрудницы обнаружили хаски, упавшую в люк. Животное не могло самостоятельно выбраться из колодца, повредив передние лапы. Девушки достали собаку и отнесли в дежурную часть, где бедное животное вымыли и покормили. Раны обработали, а затем отправили собаку к ветеринару для проверки скрытых повреждений и наличия чипа.

«Было принято решение оставить собаку в кинологическом центре до установления личности хозяев животного», – добавили в пресс-службе.

Происшествия,Общество,Видео,Елена Кононенко,МВД,
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