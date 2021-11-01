В Египте задержали шеф-повара после отравления в отеле туристов из России

Генпрокуратура Египта задержала сотрудников отеля в Хургаде, в котором отравились несколько десятков россиян. В ведомстве сообщили, что шеф-повар, помощник гендиректора отеля, а также ответственный за качество обслуживания в гостинице работник не признали свою вину в произошедшем.

Сотрудников гостиницы AMC Royal в Хургаде, где ранее отравились почти 50 человек, задержали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Египта.

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что правоохранители изъяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников, чтобы провести экспертизу. Помимо этого, специалисты опросили врачей, которые следят за состоянием отравившихся. Они также поговорили с другими постояльцами отеля, у которых хорошее самочувствие, хотя они также ели в столовой отеля.

По данным агентства, госпитализированы 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии. Большинство из них — дети.

О массовом отравлении туристов стало известно накануне вечером. У них были одинаковые симптомы.

После инцидента в отель прибыли мэр Хургады и судья. Как сообщил помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, власти закрыли отель AMC Royal. Его не откроют, пока он не станет удовлетворять всем критериям работы. Директора гостиницы на три месяца отстранили от работы.

Одна из пострадавших Надежда Ефимова рассказала «Газете.Ru», как поняла, что отравилась.

Она отметила, что с мужем отправлялась в Луксор и попросила сотрудников отеля собрать ланч-боксы, так как они уезжали рано. «Забрали утром, сели в автобус, поехали в Луксор, где-то через час-полтора захотели перекусить. Там были бутерброды с колбасой, сыром, огурцы, помидоры, банан и маленький сок. Где-то через минут 40 стало плоховато, началась изжога, а потом совсем стало плохо, пришлось бежать в туалет в автобусе», — вспоминает Надежда.

Она отметила, что по приезду в Луксор ей «было не до отдыха».

«Помимо осмотра достопримечательностей мы осмотрели все туалеты в Луксоре, то есть отдых был испорчен. Весь день и весь вечер меня рвало», — поделилась россиянка.

Когда они с мужем вернулись в отель, там дежурила полиция.

«Мы даже не в курсе были, что случилось. Мы прошли в номер. Ночью началась температура, мы постоянно бегали в туалет — и муж, и я. Озноб был сильный. Пили таблетки, потому что кое-какие я взяла на отдых», — добавила Ефимова.

Она отметила, что стала себя лучше чувствовать только на утро воскресенья. При этом все равно есть дискомфорт. «Я до сих пор ничего есть не хочу, желудок побаливает оттого, что ничего не ем», — заключила россиянка.

Что касается других отравившихся россиян, их состояние не вызывает опасений, сообщает «Вестник.АТОР».

«По состоянию на 16 часов воскресенья российское консульство сообщило о том, что в частной клинике The Egyptian Hospital с симптомами пищевого отравления средней тяжести находятся 26 российских граждан, шестеро из которых должны быть выписаны в ближайшее время. Ожидается, что остальные пациенты также покинут больницу в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.