Отравившихся в Египте туристов лечат «непонятными» лекарствами

Число отравившихся в AMC Royal Hotel в Египте составило более 200 человек, передает РЕН ТВ. Туристы из разных стран, в частности России, Чехии и Эстонии, испытали симптомы отравления.

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com Serguei Fomine / Globallookpress.com

В больницы в воскресенье, 1 ноября, забрали только детей, всего пострадали около 35 несовершеннолетних. Как уточнили источники, остальных пострадавших «непонятными» лекарствами лечат в отеле. Администрация гостиницы никакого учета пострадавших не ведет, поэтому масштаб произошедшего оценить сложно.