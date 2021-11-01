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Отравившихся в египетском отеле туристов лечат «непонятными» лекарствами

Lenta.ru
1 час назад

Число отравившихся в AMC Royal Hotel в Египте составило более 200 человек, передает РЕН ТВ. Туристы из разных стран, в частности России, Чехии и Эстонии, испытали симптомы отравления.

Отравившихся в Египте туристов лечат «непонятными» лекарствами
Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.comSerguei Fomine / Globallookpress.com

В больницы в воскресенье, 1 ноября, забрали только детей, всего пострадали около 35 несовершеннолетних. Как уточнили источники, остальных пострадавших «непонятными» лекарствами лечат в отеле. Администрация гостиницы никакого учета пострадавших не ведет, поэтому масштаб произошедшего оценить сложно.

В египетских больницах сейчас остаются 24 россиян. Некоторые граждане России уехали из отеля. Отдыхающим стало плохо 30 октября, их начали госпитализировать в местные больницы с высокой температурой. Число обратившихся за медицинской помощью достигло 40. Несмотря на инцидент, отель продолжает работать. По предварительным данным, причиной отравления могла стать некачественная еда.

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