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СМИ: число отравившихся в Египте выросло до 200 человек

Ura.Ruиещё 4
7 минут назад

Число пострадавших в результате отравления в отеле AMC Royal Хургады выросло примерно до 200 человек. Об этом сообщила одна из отдыхающих в этой гостинице россиянок.

Число отравившихся в Египте выросло до 200 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас окно выходит прямо на кабинет доктора, и за целый день, начиная с 4:00 утра — до 21:00 часа очередь не прекращалась. Человек 150-200 только за сегодня (31 октября — Ред.) прошли через врача», — передают «Известия». По ее словам, госпитализируют только детей, их насчитывается около 30.

Об отравлении десятков туристов в одном из египетских отелей стало известно 30 октября. Ранее сообщалось, что всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии. По словам помощника министра туризма Абделя Фаттаха аль-Асы, власти закрыли отель на неопределенное время, а директора отстранили от работы на три месяца. Причиной массового отравления могла стать водопроводная вода, рассказывают пострадавшие. Прокуратура Египта сообщила о задержании сотрудников отеля.

Происшествия,газета "Известия",
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