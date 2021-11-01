Число отравившихся в Египте выросло до 200 человек

«У нас окно выходит прямо на кабинет доктора, и за целый день, начиная с 4:00 утра — до 21:00 часа очередь не прекращалась. Человек 150-200 только за сегодня (31 октября — Ред.) прошли через врача», — передают «Известия». По ее словам, госпитализируют только детей, их насчитывается около 30.