Курьер убил коллегу из-за ссоры в чате в Москве

В Москве 42-летний Сергей Евсиков, работающий курьером Ozon, убил коллегу Олега Кравеца из-за конфликта в рабочем чате. Об этом сообщает Mash.

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Отмечается, что обсуждение будничного спора в чате переросло в ссору. Кравец предложил выяснить отношения очно и подъехал к дому оппонента на проспекте Мира. Евсиков находился в нетрезвом состоянии и вышел встречать коллегу с ножом. Он напал на Кравеца и ударил его в грудь, ранение оказалось смертельным.

Евсикова задержали на месте, ранее он был судим за грабеж и кражу.