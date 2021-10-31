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В Москве курьер убил коллегу из-за ссоры в рабочем чате

Lenta.ru
56 минут назад

В Москве 42-летний Сергей Евсиков, работающий курьером Ozon, убил коллегу Олега Кравеца из-за конфликта в рабочем чате. Об этом сообщает Mash.

Курьер убил коллегу из-за ссоры в чате в Москве
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что обсуждение будничного спора в чате переросло в ссору. Кравец предложил выяснить отношения очно и подъехал к дому оппонента на проспекте Мира. Евсиков находился в нетрезвом состоянии и вышел встречать коллегу с ножом. Он напал на Кравеца и ударил его в грудь, ранение оказалось смертельным.

Евсикова задержали на месте, ранее он был судим за грабеж и кражу.

В октябре прошлого года жителя Волгограда убили после ссоры в родительском чате. Один из конфликтующих подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Пострадавший умер, не приходя сознание. Конфликт случился на почве выбора даты проведения теста для школьников.

Происшествия,Сергей Евсиков,
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