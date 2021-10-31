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На Кубани к зданию администрации принесли труп: видео

Ювелина Бернст
18 минут назад

В Тимашевске Краснодарского края родственники умершей женщины принесли на носилках ее тело к зданию администрации из-за дорогой транспортировки в морг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родственники объяснили, что стоимость услуг по перевозке тела в морг в Тимашевске составляет 7 тысяч рублей, что для многих местных неподъемная сумма. При этом, если местный морг потребовал высокую цену за прием и транспортировку умершей, то в Краснодаре и Красноармейском районе в такой услуге отказали вовсе. Поэтому родственники обратились за помощью к администрации города.

Помощник администрации по взаимодействию с правоохранителями пообещал решить проблему. Чиновник вызвал полицейских и в их сопровождении труп женщины бесплатно доставили в морг.

По данным Telegram-канала, в итоге морг принял тело, похороны состоялись. Однако племянник умершей, который занимался похоронами, не смог на них присутствовать, так как после случившегося у него произошел сердечный приступ и его госпитализировали.

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