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Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения брошенного в метро ребенка

РИАМОиещё 7
45 минут назад

Столичная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением в вагоне московского метро маленького мальчика без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенка в коляске обнаружили на станции метро в Москве
Фото: Telegram-канал РИА НовостиTelegram-канал РИА Новости

Ребенка нашли в воскресенье в вагоне поезда на станции «Курская» «синей» линии подземки. Его передадут медикам для обследования.

По предварительной информации, мужчина с ребенком вошел в метрополитен на станции «Строгино», его личность устанавливают полицейские.

По результатам проверки прокуратуры будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а еще действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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