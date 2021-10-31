Ребенка в коляске обнаружили на станции метро в Москве

Столичная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением в вагоне московского метро маленького мальчика без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ребенка нашли в воскресенье в вагоне поезда на станции «Курская» «синей» линии подземки. Его передадут медикам для обследования.

По предварительной информации, мужчина с ребенком вошел в метрополитен на станции «Строгино», его личность устанавливают полицейские.