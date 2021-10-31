В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Мужчина, напавший с ножом на пассажиров в Токио, раскрыл свой мотив

Газета.Ruиещё 3
27 минут назад

В городе Тефу префектуры Токио 24-летний Кета Хаттори напал с ножом на пассажиров поезда, так как хотел «исполнить свою мечту» и быть приговоренным к смертной казни. Об этом сообщает Kyodo News.

Напавший с ножом на пассажиров в Токио раскрыл свой мотив
Фото: кадр видеокадр видео

«Я подумал, что если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти», — приводит агентство показания Хаттори.

Устроившего бедлам в метро японского «джокера» сняли на видео

Мужчина в фиолетово-зеленом костюме начал размахивать ножом в вагоне поезда и попытался устроить там пожар. Он разлил в вагоне горючую жидкость и попытался ее поджечь. Некоторые пользователи сети отметили, что внешний вид нападавшего напоминает Джокера — персонажа из вселенной DC.

Полиция Токио задержала Хаттори непосредственно на месте происшествия, где он курил, ожидая прибытия правоохранительных органов. По последней информации, в результате нападения ранения получили 17 человек.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Римини мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил пять человек.

Происшествия,МВД,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители