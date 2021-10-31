Сотрудников отеля в Хургаде задержали после отравления россиян

Задержаны сотрудники четырехзвездного отеля курортного города Хургада, где произошло массовое отравление российских туристов, сообщила генпрокуратура Египта.

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Как сообщили в генпрокуратуре, были допрошены «шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле». Они «отрицают обвинения в свой адрес». Генпрокуратура «задержала их и поручила полиции провести проверку».

Генпрокуратура заявила, что госпитализированы 29 туристов из России, 14 туристов из Эстонии, а также четверо из Чехии. Образцы еды и напитков забрали для проведения анализов. Опрошены пострадавшие и другие постояльцы, а также медики, передает РИА «Новости».