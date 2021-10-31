Появились подробности убийства двух девочек в Кызыле

В деле об убийстве двух девочек в Тыве появились новые подробности. Подозреваемый сбросил жертв с балкона комнаты в квартире, которую арендовал у матери убитых. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, мать девочек работала по ночам в кафе и сдавала комнату 23-летнему уроженцу Тес-Хемского района. 31 октября около 5:00, когда женщина была на работе, у съемщика возник конфликт с ее детьми, которые в это время не спали. В итоге он сбросил обеих девочек с балкона восьмого этажа.

В свою очередь Telegram-канал «112» пишет, что подозреваемый — ранее судимый родственник девочек 23-летний Очур Санчат. Он находился в федеральном розыске после того, как скрылся от суда по делу об угоне автомобиля. Мужчина также был судим за грабеж.

Следователям задержанный рассказал, что выбросил сестёр из окна, потому что они его не слушались и якобы хотели уйти из квартиры. Во время преступления в квартире находилась еще одна девятилетняя девочка, она не пострадала.