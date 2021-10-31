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Соревнования по скоростному копанию могил в Улан-Удэ сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Улан-Удэ в пятницу прошли соревнования по скоростному копанию могил на кладбище "Южное".

"Мы так же относимся к коммунальным службам города, поэтому наша профессия - землекопы - ничем не хуже остальных, поэтому и решили провести подобный конкурс и привлечь молодые кадры", - заявила главный инженер МАО "Специализированная служба" комитета городского хозяйства Улан-Удэ Галина Молчанова.

В соревнованиях приняли участие десять специалистов из числа городских землекопов.

Всего штат службы насчитывает 24 сотрудника. По словам участника Алексея, специально к соревнованиям землекопы не готовились.

"Ну я просто копаю, да и все, нет здесь никаких фишек", - добавил Алексей.

По правилам соревнования выкопанная могила должна быть 2 метра 20 сантиметров в длину, 90 и 70 сантиметров в ширину и полтора метра в глубину. Победителем турнира стал Алексей Хайдуков. Землекоп вырыл захоронение за 50 минут и забрал главный приз в 30 тысяч рублей.

Происшествия,Общество,Видео,Галина Молчанова,
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