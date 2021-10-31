Выросло число отравившихся в Египте россиян

Число российских туристов, отравившихся в четырехзвездном отеле в Египте, достигло 40 человек, сообщает ТАСС.

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К настоящему моменту выписали четверых из них, 36 человек проходят лечение. Состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже 1 ноября.

Прокуратура начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин». По словам родственников пострадавших, большинство тех, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью.

Санитарные власти курорта Хургада постановили закрыть на 48 часов отель, в котором произошло массовое отравление туристов из России, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. По его словам, туристы расселяются по другим гостиницам. Генконсульство выясняет подробности инцидента.