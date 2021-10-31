В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Выросло число отравившихся в Египте россиян

Елена Прошина
7 минут назад

Число российских туристов, отравившихся в четырехзвездном отеле в Египте, достигло 40 человек, сообщает ТАСС.

Выросло число отравившихся в Египте россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К настоящему моменту выписали четверых из них, 36 человек проходят лечение. Состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже 1 ноября.

Прокуратура начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин». По словам родственников пострадавших, большинство тех, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью.

Санитарные власти курорта Хургада постановили закрыть на 48 часов отель, в котором произошло массовое отравление туристов из России, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. По его словам, туристы расселяются по другим гостиницам. Генконсульство выясняет подробности инцидента.

По информации страховой компании, власти планируют инициировать уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями. У всех отравившихся наблюдается высокая температура и симптомы обезвоживания. Туристам врачи ставят инъекции и капельницы.

Происшествия,Виктор Воропаев,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители