Отель в Египте закрыли после массового отравления россиян

Санитарные власти курорта Хургада в Египте постановили закрыть на 48 часов отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление туристов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Хургаде Виктора Воропаева.

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По его словам, туристы расселяются по другим гостиницам. Генконсульство выясняет подробности инцидента. По информации страховой компании, власти планируют инициировать уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Тем временем, число российских туристов, отравившихся в четырехзвездном отеле, достигло 40 человек. К настоящему моменту выписали четверых из них, 36 человек проходят лечение. Состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже 1 ноября.

Прокуратура начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин». По словам родственников пострадавших, большинство тех, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью.