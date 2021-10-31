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Десятки российских туристов госпитализированы в Египте

Елена Прошина
14 минут назад

В Египте до 30 туристов из России были госпитализированы с симптомами отравления, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников россиян.

Десятки российских туристов госпитализированы в Египте
Фото: EPAEPA

Отравившихся увезли в больницу из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. Среди госпитализированных есть дети. У всех наблюдается высокая температура и симптомы обезвоживания. Туристам врачи ставят инъекции и капельницы.

«Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну –- после обеда, на «скорой» привезли в госпиталь», — рассказал один из россиян.

Одна из них пострадавших туристок Елена Сергеева заявила, что ей стало плохо на третий день пребывания в отеле. Среди симптомов — тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию, спустя час за ней в отель приехали медики.

В ситуации разбираются правоохранительные органы, которые ведут допросы. Власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, куда отправились российские путешественники в период нерабочих дней. По ее словам, туроператоры фиксируют рекордный спрос на курорты Египта в период ноябрьских праздников. Рейсы загружены более чем на 75%.

Происшествия,Майя Ломидзе,Елена Сергеева,Ассоциация туроператоров России,МВД,РИА Новости,
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