Беременная женщина пострадала в драке в Москве

"Накануне вечером недалеко от бывшего кинотеатра "Саяны" между тремя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Беременная женщина, которая находилась рядом, пыталась разнять участников потасовки, но ее оттолкнули, она упала и получила травмы живота. Всего в ходе инцидента госпитализированы два человека - мужчина и беременная женщина, восемь человек доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.