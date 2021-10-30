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Мужчина и беременная женщина пострадали в драке на востоке Москвы

ТАССиещё 2
20 минут назад

Конфликт между тремя мужчинами перерос в драку, в результате которой пострадали два человека, в том числе беременная. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

Беременная женщина пострадала в драке в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Накануне вечером недалеко от бывшего кинотеатра "Саяны" между тремя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Беременная женщина, которая находилась рядом, пыталась разнять участников потасовки, но ее оттолкнули, она упала и получила травмы живота. Всего в ходе инцидента госпитализированы два человека - мужчина и беременная женщина, восемь человек доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о конфликте на Саянской улице на востоке Москвы.

"Полицейские, прибыв на место, установили, что произошел бытовой конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого двое пострадали", - сказали в главке.

Массовая драка с участием мигрантов произошла в центре Москвы

Проводится проверка, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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