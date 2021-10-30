В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Телефонные мошенники похитили у москвича квартиру и более 8 млн руб.

Свободная прессаиещё 2
1 час назад

Телефонные мошенники похитили у жителя российской столицы квартиру в Москве и более 8 млн руб.

Мошенники похитили у москвича квартиру и 8 млн
Фото: ТАССТАСС

Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, злоумышленники позвонили мужчине и представились сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов.

При этом отмечается, что мошенники «обрабатывали» москвича несколько дней. В результате им удалось похитить у него принадлежащую ему квартиру, расположенную на проспекте Мира. Кроме того, они похитили у мужчины 7,4 млн руб. и более 11 тыс. долл.

Мошенники стали чаще звонить россиянам от имени ЦБ

Другие подробности пока не называются. Известно лишь, что возбуждено уголовное дело, расследованием которого уже занимаются следователи.

Ранее сообщалось, что стала известна очередная схема, которую телефонные мошенники используют для того, чтобы завладеть деньгами россиян.

Злоумышленники начали рассылать людям уведомления о том, что на сайте Госуслуг произошёл сбой, и теперь им нужно как можно скорее снова прикрепиться к поликлинике, что очень важно в условиях пандемии, уплатив при этом пошлину. После чего жертву перенаправляют на сайт-клон госуслуг.

Происшествия,Центральный банк России,МВД,РЕН ТВ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители