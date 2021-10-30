Мошенники похитили у москвича квартиру и 8 млн

Телефонные мошенники похитили у жителя российской столицы квартиру в Москве и более 8 млн руб.

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Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, злоумышленники позвонили мужчине и представились сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов.

При этом отмечается, что мошенники «обрабатывали» москвича несколько дней. В результате им удалось похитить у него принадлежащую ему квартиру, расположенную на проспекте Мира. Кроме того, они похитили у мужчины 7,4 млн руб. и более 11 тыс. долл.

Другие подробности пока не называются. Известно лишь, что возбуждено уголовное дело, расследованием которого уже занимаются следователи.

Ранее сообщалось, что стала известна очередная схема, которую телефонные мошенники используют для того, чтобы завладеть деньгами россиян.