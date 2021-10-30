Хоккеист погиб после падения с 25-го этажа в Москве

Российский хоккеист Иван Биткин умер на 25-ом году жизни после падения с 25-го этажа в Москве, передает РЕН ТВ.

Фото: Молодежная хоккейная лига/mhl.khl.ru Молодежная хоккейная лига/mhl.khl.ru

По его данным, спортсмен выпал из окна дома на Хорошевском шоссе в ночь на 30 октября. Тело было обнаружено на козырьке технического этажа.

Хоккеист скончался до приезда скорой помощи. Следователи сейчас устанавливают причины падения.