Хоккеист погиб после падения с 25-го этажа в Москве

Российский хоккеист Иван Биткин умер на 25-ом году жизни после падения с 25-го этажа в Москве, передает РЕН ТВ.
По его данным, спортсмен выпал из окна дома на Хорошевском шоссе в ночь на 30 октября. Тело было обнаружено на козырьке технического этажа.
Хоккеист скончался до приезда скорой помощи. Следователи сейчас устанавливают причины падения.
Иван Биткин с 2017 по 2020 год выступал за московский хоккейный клуб «Звезда», нефтекамский «Торос» и китайский «Ценг Тоу». Был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева».