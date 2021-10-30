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Российский хоккеист погиб после падения с 25-го этажа в Москве

Ювелина Бернст
29 минут назад

Российский хоккеист Иван Биткин умер на 25-ом году жизни после падения с 25-го этажа в Москве, передает РЕН ТВ.

Хоккеист погиб после падения с 25-го этажа в Москве
Фото: Молодежная хоккейная лига/mhl.khl.ruМолодежная хоккейная лига/mhl.khl.ru

По его данным, спортсмен выпал из окна дома на Хорошевском шоссе в ночь на 30 октября. Тело было обнаружено на козырьке технического этажа.

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Хоккеист скончался до приезда скорой помощи. Следователи сейчас устанавливают причины падения.

Иван Биткин с 2017 по 2020 год выступал за московский хоккейный клуб «Звезда», нефтекамский «Торос» и китайский «Ценг Тоу». Был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева».

Происшествия,Иван Биткин,РЕН ТВ,
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