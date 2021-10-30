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Еще одна российская блогерша задержана за фото на фоне храма

Елена Прошина
28 минут назад

Глава пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко сообщил о задержании девушки, разместившей в соцсетях свои провокационные изображения на фоне Исаакиевского собора. Его слова приводит издание «Подъем».

Еще одна российская блогерша задержана за фото на фоне храма
Фото: TelegramTelegram

«Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемую участницу непристойной видеосъемки у Исаакиевского собора. Ею оказалась 31–летняя местная жительница. В настоящее время она передана в следственные органы», - заявил Степченко.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей обнаружили видео и фото, на котором показана девушка, сидящая на корточках спиной к камере и лицом к собору. Она одета в футболку и трусы, рядом с ней стоит молодой человек.

Приговор блогеру Бобиеву сочли слишком мягким

Задержанной грозит до 300 000 рублей штрафа либо лишение свободы на срок до одного года.

Напомним, что 29 октября Тверской суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к десяти месяцам колонии каждого. Такое наказание парочка получила за публикацию в соцсетях провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Суд счел этот поступок публичным оскорблением религиозных чувств верующих.

Происшествия,Руслан Бобиев,Вячеслав Степченко,МВД,
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