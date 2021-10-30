Еще одна российская блогерша задержана за фото на фоне храма

Глава пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко сообщил о задержании девушки, разместившей в соцсетях свои провокационные изображения на фоне Исаакиевского собора. Его слова приводит издание «Подъем».

Фото: Telegram Telegram

«Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемую участницу непристойной видеосъемки у Исаакиевского собора. Ею оказалась 31–летняя местная жительница. В настоящее время она передана в следственные органы», - заявил Степченко.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей обнаружили видео и фото, на котором показана девушка, сидящая на корточках спиной к камере и лицом к собору. Она одета в футболку и трусы, рядом с ней стоит молодой человек.

Задержанной грозит до 300 000 рублей штрафа либо лишение свободы на срок до одного года.