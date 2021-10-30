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Из музея в Москве пропал рисунок концептуалиста Владимира Янкилевского

News.ruиещё 9
1 час назад

Московский музей современного искусства подтвердил появившуюся ранее информацию о пропаже из хранилища одной из работ советского художника-концептуалиста Владимира Янкилевского. Речь идёт о графическом листе «Рисунок к триптиху» 1970 года создания, написал MK.RU.

Рисунок известного художника пропал из музея в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководство учреждения культуры уже сообщило о данном факте в вышестоящее ведомство — департамент культуры Москвы, а также подало заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время картину ищут. Сотрудниками полиции уже был проведён осмотр фондохранилища, а работники музея провели в плановом порядке проверку всех работ. В музее выразили надежду на то, что произведение современного искусства скоро будет найдено и произошедшее будет «всего лишь недоразумением».

Владимир Янкилевский известен как художник концептуалист, относящийся к так называемому неофициальному искусству. В 1962 году несколько его работ были выставлены среди картин прочих художников на выставке «XXX лет лет МОСХа», которая подверглась жёсткой критике со стороны секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.

Ранее Государственный музей Эрмитаж потребовал от прокуратуры проверки действий блогера Кирилла Смородина, который разместил свой стилизованный портрет в Военной галерее, где выставлены портреты героев войны 1812 года. После чего блогер принес свои извинения.
Происшествия,КПСС,Эрмитаж,Генпрокуратура РФ,МВД,Московский комсомолец,
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