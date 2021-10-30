Мошенники в России активизируются во время нерабочих дней, вероятно, в основном они будут предлагать сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и криптобиржи, рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

Куценко пояснил, что, «учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», передает РИА «Новости».

Так, по его словам, мошенники используют различные уловки, чтобы жертва посетила поддельный веб-сайт: распространяют электронные письма, делают обзвоны, показывают рекламные объявления. После перехода на сайт пользователю предлагают завести брокерский счет или криптокошелек и перевести туда деньги, предоставив доступ к другим счетам, включая онлайн-кошельки.

«После того как пользователь пополняет баланс, деньги попадают на счет злоумышленников, но на этом все не заканчивается. В личном кабинете симулируется рост доходности инвестиций, что побуждает пользователя довериться и перевести на счет большую сумму. Обман раскрывается, когда пользователь хочет вывести денежные средства, но у него не получается это сделать», – пояснил эксперт.

У таких схем есть отличительная черта: от пользователя требуют быстро принять решение, чтобы тот не успел заподозрить подвох и проверить информацию. Предложение содержит крайне заманчивые условия: гарантии высокого роста стоимости портфеля, вывод денег без комиссии, повышенные дивидендные выплаты тем, кто в ограниченные сроки зарегистрирует счет, и т.д.

Россиянам рекомендовали соблюдать бдительность в сети, – ограничение срока принятия решения и неправдоподобно выгодные условия должны серьезно насторожить. Прежде чем начать инвестировать, следует подробно изучить тему и осознанно выбрать брокера, а не спешить воспользоваться случайным предложением в Сети.