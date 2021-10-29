В Подмосковье школьник умер во время игры в догонялки

В посёлке Биокомбината в Лосино-Петровском районе Московской области 12-летний школьник умер во время игры в догонялки. Об этом сообщило «КП» со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во дворе одного из домов в посёлке Биокомбината скончался 12-летний школьник Иван К. Мальчик играл в догонялки во дворе с друзьями. В один момент Ваня почувствовал себя плохо и замертво упал на землю, — цитирует издание источник.

Дети начали играть в салки, и когда мaльчик убегал от «водящего», то внезапно упал и потерял сознание. Испугaнные друзья тут же позвали взрослых. Те вызвали скорую помощь. Мeдики приехали на место ЧП, провели реанимационные действия, но спасти шкoльника не смогли.

Ранее сообщалось, что а Амурской области во время зарядки в детском оздоровительном лагере скончался школьник.