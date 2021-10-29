На месте охоты на лося под Саратовом нашли карабин Рашкина

Полиция нашла охотничий карабин и разрешение на оружие на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина рядом с местом разделки туши лося в лесополосе в Саратовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

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«Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.», - заявили в пресс-службе.

Утром 29 октября в саратовском комитете охотничьего хозяйства сообщили о задержании двух предполагаемых браконьеров, которые занимались незаконной добычей лося. Одним из них оказался Валерий Рашкин. В машине, которой, по предварительным данным, управлял депутат, нашли тушу убитого лося, а также два ножа и топор со следами крови. У охотников не было разрешения на добычу животного.

По данным Telegram-каналов Mash и Shot, Рашкин управлял автомобилем в нетрезвом виде. Депутату предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой.