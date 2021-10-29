Экс-супруга актера Смирнитского найдена мертвой в Москве

Экс-супругу актера Валентина Смирнитского, 79-летнюю Людмилу Пашкову нашли мертвой в квартире в Москве. Как сообщает «МК», женщину обнаружил ее сын в доме на Малой Дмитровке.

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Предположительно, Пашковой внезапно стало плохо. Точную причину смерти установит экспертиза.

Людмила Пашкова — дочь актрисы Ларисы Пашковой, народной артистки, лауреата Государственной премии СССР и Анатолия Колеватова, который был директором Московского театра имени Ленинского комсомола.

В свое время Пашкова окончила театральное училище имени Щукина, играла в Малом театре, снималась в кино. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женщина была второй по счету супругой народного артиста России, советского и российского актера театра и кино Валентина Смирнитского. После брака с Пашковой он был женат еще дважды.