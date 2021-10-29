Экс-супруга актера Смирнитского найдена мертвой в Москве

Экс-супругу актера Валентина Смирнитского, 79-летнюю Людмилу Пашкову нашли мертвой в квартире в Москве. Как сообщает «МК», женщину обнаружил ее сын в доме на Малой Дмитровке.
Предположительно, Пашковой внезапно стало плохо. Точную причину смерти установит экспертиза.
Людмила Пашкова — дочь актрисы Ларисы Пашковой, народной артистки, лауреата Государственной премии СССР и Анатолия Колеватова, который был директором Московского театра имени Ленинского комсомола.
В свое время Пашкова окончила театральное училище имени Щукина, играла в Малом театре, снималась в кино. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женщина была второй по счету супругой народного артиста России, советского и российского актера театра и кино Валентина Смирнитского. После брака с Пашковой он был женат еще дважды.
Валентин Смирнитский – 77-летний советский и российский актер. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Королевская Регата», «Семь стариков и одна девушка», «Удар! Еще удар!» и другим.