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Экс-супруга актера Смирнитского найдена мертвой в Москве

Елена Прошина
55 минут назад

Экс-супругу актера Валентина Смирнитского, 79-летнюю Людмилу Пашкову нашли мертвой в квартире в Москве. Как сообщает «МК», женщину обнаружил ее сын в доме на Малой Дмитровке.

Экс-супруга актера Смирнитского найдена мертвой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предположительно, Пашковой внезапно стало плохо. Точную причину смерти установит экспертиза.

Людмила Пашкова — дочь актрисы Ларисы Пашковой, народной артистки, лауреата Государственной премии СССР и Анатолия Колеватова, который был директором Московского театра имени Ленинского комсомола.

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В свое время Пашкова окончила театральное училище имени Щукина, играла в Малом театре, снималась в кино. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женщина была второй по счету супругой народного артиста России, советского и российского актера театра и кино Валентина Смирнитского. После брака с Пашковой он был женат еще дважды.

Валентин Смирнитский – 77-летний советский и российский актер. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Королевская Регата», «Семь стариков и одна девушка», «Удар! Еще удар!» и другим.

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