В ночь с 28 по 29 октября в Саратовской области в машине, которой управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, нашли тушу убитого лося и инструменты для разделки со следами крови. Парламентарий рассказал RTVI свою версию событий.

По словам депутата, он выехал в Саратовскую область к друзьям и обнаружил почти разделанную тушу лося в лесу случайно.

«Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую. Выехал в Саратовскую область, где я зарегистрирован. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию», – рассказал Рашкин.

По словам политика, отъехав, они встретили «целую орду фсбшников, полиции, природоохранных структур». По мнению депутата Рашкина, в отношении него из-за случившегося инцидента готовится провокация.

«Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация», – убежден парламентарий.

На вопрос о том, откуда в багажнике взялись инструменты, Валерий Рашкин ответил, что нашел их в лесу вместе с тушей:

«Мы всё взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили – нужно было вызвать полицию».

Депутат пояснил RTVI, что отказался давать показания без адвоката и ждет официальную повестку. Он также отрицает, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Отказ пройти медицинское освидетельствование, Рашкин объяснил опасениями в провокации.

«Я не был в нетрезвом состоянии, но не сделал медицинского освидетельствования. Это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться. Будем судиться», – подчеркнул парламентарий.

Дело о незаконной охоте против Рашкина

Утром 29 октября в саратовском комитете охотничьего хозяйства сообщили о задержании двух предполагаемых браконьеров, которые занимались незаконной добычей лося. Одним из них оказался Валерий Рашкин. В машине, которой, по предварительным данным, управлял депутат, нашли тушу убитого лося, а также два ножа и топор со следами крови. У охотников не было разрешения на добычу животного.

По данным Telegram-каналов Mash и Shot, Рашкин управлял автомобилем в нетрезвом виде. Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, от которого он отказался, сообщила Baza.

Фигурантам уголовного дела о незаконной охоте грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция не нашла оружие депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, из которого предположительно был убит лось во время охоты в Саратовской области. О пропаже стало известно изданию Baza.

Согласно одной из версий, на охоту выезжали два автомобиля, один из которых мог скрыться, захватив с собой ружье. Кроме того, не исключено, что политик мог скинуть его в лесу — предположение проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается, что у Рашкина не нашли разрешения на охоту, так как в этом угодье добыча лосей в целом запрещена.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин никогда не увлекался охотой, поэтому его появление на видео с мёртвым лосем для однопартийцев стало сюрпризом, рассказал NEWS.ru источник в окружении главы московского отделения партии. Саратовское СМИ «Регион 64» ранее сообщило, что Рашкина поймали за рулём автомобиля, предположительно, в нетрезвом состоянии, а в машине нашли тушу дикого животного.