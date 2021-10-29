29 октября 2021 года вынесли приговоры по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году.

ТАСС рассказывает о том, что известно о трагедии в Кемерове и расследовании уголовного дела.

О пожаре

25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня", расположенном в центральной части Кемерова, произошел крупный пожар. Огонь в здании, перестроенном из Кемеровского кондитерского комбината (ККК, комбинат оставался основным владельцем центра), возник на четвертом, последнем этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона.

Общая площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Система пожаротушения не сработала из-за неисправности и отсутствия подключения к сигнализации. Эвакуацию затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы.

В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали.

Пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей.

28 марта было объявлено в РФ днем общенационального траура.

По факту пожара были возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек. Был наложен арест на имущество как обвиняемых, так и акционеров ККК на сумму свыше 194,5 млн рублей.

О причинах произошедшего

17 апреля 2018 года на пресс-конференции в ТАСС главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что причиной пожара мог стать неисправный светильник. Экспертизы показали, что крышка одного из светодиодных светильников в детской игровой зоне расплавилась, в результате горящая полимерная масса упала в яму батутного центра. Яма была заполнена поролоновыми кубиками, которые быстро вспыхнули и заполнили этаж едким дымом.

28 августа ТАСС сообщил со ссылкой на источники, что специалисты Исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и омского ООО "Бюро независимых экспертиз" не смогли установить точную причину возгорания светильника.

Среди версий назывались неправильное подключение или короткое замыкание из-за воды, попавшей в светильник с протекавшей крыши ТРЦ.

Позднее, в апреле 2019 года, в Генпрокуратуре сообщили, что следствие считает причиной пожара короткое замыкание электропроводки на четвертом этаже здания ТРЦ.

О первом уголовном деле

25 марта 2018 года СК России возбудил в связи с пожаром дело по трем статьям Уголовного кодекса (УК) РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Вскоре после пожара были задержаны руководители "Кемеровского кондитерского комбината" и ответственные за пожарную безопасность в ТРЦ: Богданова, Соболев, Судденок, Полозиненко, Никитин и Антюшин.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменялось оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвинялись в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Антюшину были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Вместе с этими сотрудниками "Зимней вишни" по первому делу о пожаре проходит начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин. Он был задержан в апреле 2018 года и обвинен в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, при тушении пожара Генин действовал в нарушение боевого устава: хотя ему указывали короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, пожарный потерял время, последовав по более длинному маршруту за одним из охранников ТРЦ.

7 июля 2018 года был задержан руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. По версии следствия, он не организовал надлежащее управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, ему было предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Сам Бурсин, который первым прибыл на место пожара, заявил, что работа осложнялась сильным задымлением, сложной планировкой и огромными размерами торгового центра. Свою вину Бурсин не признал. Он совершил попытку суицида и был сперва помещен в Кемеровскую областную психиатрическую больницу, а впоследствии переведен в медпункт СИЗО.

12 апреля 2019 года Генпрокуратура направила уголовное дело в суд. Заводский районный суд Кемерова начал рассмотрение дела по существу 16 мая 2019 года.

7 мая 2021 года Полозиненко в ходе судебных прений частично признал свою вину.

30 сентября 2021 года Заводской районный суд Кемерова начал оглашение приговора по первому уголовному делу. Суд установил, что Богданова, Судденок и Соболев оказали небезопасные услуги и нарушили требования пожарной безопасности, а Генин и Бурсин, которые тушили пожар в ТРЦ, совершили халатность.

Приговоры

29 октября 2021 года стало известно, что Богдановой назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишения права заниматься определенной деятельностью сроком на 2,5 года.

Судденок получила 13,5 года лишения свободы и два года лишения права заниматься определенной деятельностью. Соболеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а также лишения права заниматься определенной деятельностью сроком надва года.

Полозиненко и Никитин приговорены к 6,5 и 5,5 года лишения свободы соответственно. Антюшин - к восьми годам лишения свободы. Генину и Бурсину назначено наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы соответственно.

В СК после вынесения приговоров заявили, что в ходе предварительного расследования группой из более 100 следователей поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.

Адвокаты Богдановой, Судденок, Бурсина и Генина намерены обжаловать приговор. Также апелляционную жалобу на судебное решение намерена подать и адвокат Антюшина.

Адвокаты Бурсина и Генина в ходе прений сторон просили суд оправдать своих подзащитных, так как, по их мнению, у пожарных были объективные причины, по которым они не могли организовать спасение людей из кинозала на четвертом этаже ТРЦ.

Адвокаты, представляющие интересы Полозиненко и Никитина, сообщили ТАСС, что намерены обсудить со своими подзащитными вынесенный приговор, после чего принять решение о его обжаловании.

Адвокат Соболева отказался комментировать ТАСС планы об обжаловании.

О втором уголовном деле

30 марта 2018 года была арестована экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. По версии следствия, она скрыла факты нарушений в ходе реконструкции комбината, подписав за взятку акт о соответствии здания требованиям безопасности.

25 мая были задержаны, затем арестованы начальник регионального главка МЧС Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев. Они обвиняются в том, что не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне" (ч. 3 ст. 293 УК РФ, "Халатность"). По версии следствия, Мамонтов знал об имеющихся нарушениях.

14 сентября СК арестовал заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светлану Шенгерей. Ей и ее начальнице, Танзилии Комковой, были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

31 октября были задержаны Эдуард Комков, сын Танзилии Комковой, и Никита Чередниченко - учредитель компании "ИСК Ресурс", реконструировавшей здание ТРЦ. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

На следующий день стало известно, что СК предъявил обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") Вячеславу Вишневскому - бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината. Центральный районный суд Кемерова вынес постановление о его заочном аресте. 31 октября Вишневский был объявлен в международный розыск, 24 марта 2019 года - задержан в Польше и в марте 2020 года экстрадирован в Россию. Следствие полагает, что в 2013-2014 годах он дал взятку в размере 7 млн рублей Танзилии и Эдуарду Комковым и Никите Чередниченко.

5 октября 2021 года гособвинение во время судебных прений запросило от восьми до 21 года колонии экс-руководителям кузбасского стройнадзора и компании, проводившей реконструкцию ТРЦ.

Адвокаты руководителя тушения пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина и начальника караула пожарной части №2 Сергея Генина сообщили, что обжалуют решение суда. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, будем обжаловать»,— сказали правозащитники.

Фигуранты дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» перед вынесением им приговора сказали свои последние оправдательные слова. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

«При вынесении приговора прошу учесть непродолжительное время моей работы в ТРЦ, я трудоустроился туда за несколько месяцев до дня трагедии, считал объект безопасным, водил туда малолетнего сына», — обратился к суду технический директор ТРЦ Георгий Соболев.

Охранник ТРЦ Сергей Антюшин принес свои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

«Я всей душой любила эту работу и отдавала ей все свои способности и силы. Я была уверена, что всегда и все там хорошо и надежно», — сказала бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова.

Инженер противопожарной системы в ТРЦ Александр Никитин в ходе обращения к суду отметил, что у него всегда все исправно работало: и пожарная сигнализация, и система оповещения. По его словам, все всегда проверялось. Он принес свои извинения и попросил суд оправдать его.

«Мне очень больно за все, что здесь случилось, и такая трагедия произошла. Это невыносимо больно, и мне невыносимо больно. В связи с этой трагедией я прошу всех простить меня. Я прошу прощения у всех людей, у всего общества, у всех», — сказала гендиректор основного арендатора центра Надежда Судденок.

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» семью — жену, троих детей и сестру, — раскритиковал приговор по делу и сроки, к которым приговорили фигурантов. Приговор пожарным в разговоре с «Лентой.ру» он назвал подарком.

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«Для пожарных сроки занижены однозначно. Их срок — это подарок судьбы, их судить надо гораздо строже. Также я располагаю доказательствами, что как минимум четверо пожарных просто стояли и смотрели, как умирают люди», — заявил Востриков.

Комментируя сроки, которые получили пожарные Генин и Бурсин — 6 и 5 лет — россиянин заявил, что суд не учел отягчающие обстоятельства. Он напомнил, как во время пожара люди выпрыгивали из окон горящего торгового центра.

Также Востриков уверен, что руководителей «Зимней вишни», которые получили от 11 до 14 лет колонии, должны были судить не по статье «халатность», а по статье об умышленном убийстве. Россиянин уверен, что они знали о всех неисправностях в торговом центре, но не предпринимали никаких действий.

Востриков заявил, что главный виновник трагедии в «Зимней вишне» до сих пор на свободе и находится за границей.

Жительница Кемерова Елена Тесленко, которая потеряла дочь и бывшего мужа в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сочла недостаточными сроки для осужденных по делу. Ее реакция на приговор опубликована в Telegram-канале РЕН ТВ.

Женщина подчеркнула, что не заметила раскаяния в глазах осужденных. Она пояснила, что никто из этих людей за 3,5 года перед ней даже не извинился.

«Невозможно загладить ту боль, которая нам причинена», — сказала женщина, добавив, что любое наказание для них будет недостаточным.

Приговоры, которые вынес Кемеровский суд в отношении фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», являются максимально строгими. Такое мнение в пятницу, 29 октября, выразил адвокат Константин Кудряшов.

— Пожарные обвинялись в халатности, повлекшей гибель людей. За совершение этого преступления грозит до семи лет лишения свободы. Соответственно, назначенное наказание близко в верхней теоретической границе, а исходя из практики вынесения приговоров по такому обвинению — является максимально жестким, — отметил специалист.