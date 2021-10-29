Опубликовано видео задержания экстремистов в Бурятии

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп», – передает сообщение ведомства ТАСС.