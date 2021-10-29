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Опубликовано видео задержания экстремистов в Бурятии

Александр Кузьмин
36 минут назад

В Бурятии задержаны сторонники экстремистской ячейки праворадикалов, которые планировали акции против власти и приезжих. Видео оперативного мероприятия размещено в Telegram-канале «RT на русском».

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных огнестрельное оружие и ножи.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,RT на русском,ИТАР-ТАСС,
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