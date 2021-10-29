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Стало известно о пропаже оружия Рашкина после убийства лося

Lenta.ru
32 минуты назад

Полиция не нашла оружие депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, из которого предположительно был убит лось во время охоты в Саратовской области. О пропаже стало известно изданию Baza.

Согласно одной из версий, на охоту выезжали два автомобиля, один из которых мог скрыться, захватив с собой ружье. Кроме того, не исключено, что политик мог скинуть его в лесу — предположение проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается, что у Рашкина не нашли разрешения на охоту, так как в этом угодье добыча лосей в целом запрещена.

Депутата Рашкина остановили с убитым лосем под Саратовом

Ночью в пятницу, 29 октября, стало известно, что полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Лысогорском районе под Саратовом остановили машину Рашкина. В багажнике автомобиля нашли убитого лося. Депутату предложили пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, однако он отказался. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В результате в отношении Рашкина составили административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Позднее полиция возбудила уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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