Совладельца "Б.Ю. Александров" объявили в розыск

Совладельца компании-производителя сырков «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика объявили в федеральный и международный розыск по делу о принуждению к совершению сделки, сообщает ТАСС.

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По информации источника в правоохранительных органах, в розыск по этому делу объявлен и предприниматель Леонид Белиловский.

Обоих признали обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). По сведениям правоохранителей, Изачик владел 100% долей в уставном капитале компании «Ростагрокомплекс».

На официальном сайте Тверского суда Москвы зарегистрированы ходатайства о заочном аресте объявленных в розыск, одно дело назначено к рассмотрению на 9 ноября.

Компания «Ростагроэкспорт», производящая кисломолочную продукцию, была основана в 1995 году Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым, она объединяет три фабрики в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Самый известный бренд компании — «Б. Ю. Александров».