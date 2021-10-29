В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.89
Войти в почту

В США самолет совершил экстренную посадку из-за нападения на стюардессу

Российская Газета
12 минут назад

Самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку из-за нападения на бортпроводницу. Рейс 976 вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и направлялся в аэропорт Джона Уэйна в Калифорнии, но из-за инцидента был перенаправлен в Денвер, сообщила авиакомпания.

Самолет совершил экстренную посадку из-за нападения на стюардессу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правоохранительные органы задержали пассажира, причастного к инциденту, у выхода на посадку. "American Airlines не потерпит насильственных действий в отношении членов нашей команды", - говорится в письменном заявлении компании, которое цитирует NBC News. Дебоширу никогда не будет разрешено путешествовать рейсами American Airlines в будущем. В компании настаивают на его привлечении к ответственности по всей строгости закона. Полиция аэропорта Денвера сообщила, что ФБР ведет расследование инцидента.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в 2021 году получило 4941 сообщение о недисциплинированном поведении пассажиров, в том числе 3580 сообщений об инцидентах, связанных с масками. В этом году уже возбуждено 923 дела о нарушениях конкретных постановлений или федеральных законов. В прошлом году было 183, а в предыдущем - 146.

Например, в мае этого года стюардесса Southwest Airlines потеряла два зуба после того, как пассажирка ударила ее по лицу. Бортпроводница попросила женщину пристегнуть ремень безопасности, сложить столик с подносом и надеть маску во время посадки самолета. В федеральном суде пассажирке было предъявлено обвинение в нападении и вмешательстве в дела членов летного экипажа и обслуживающего персонала, и, согласно протоколам суда, она не признала себя виновной.

Происшествия,Джон Уэйн,МВД,ФБР,телеканал NBC,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители