Автомобиль Tesla врезался в мачту городского освещения и загорелся в «Новой Москве». Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
Авария произошла на Проектируемом проезде 7029. Водитель врезался в столб после чего электрокар загорелся. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Владельцем автомобиля оказался бывший депутат Госдумы Александр Скоробогатько, за рулем был его сын. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Александр Скоробогатько в 2003 - 2016 годах был депутатом Госдумы, в ноябре 2016 года досрочно сложил с себя депутатские полномочия.