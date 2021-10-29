Автомобиль Tesla врезался в мачту городского освещения и загорелся в «Новой Москве». Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Авария произошла на Проектируемом проезде 7029. Водитель врезался в столб после чего электрокар загорелся. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Владельцем автомобиля оказался бывший депутат Госдумы Александр Скоробогатько, за рулем был его сын. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах