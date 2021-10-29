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Сгоревшую Tesla возле метро «Прокшино» в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

Автомобиль Tesla врезался в мачту городского освещения и загорелся в «Новой Москве». Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Авария произошла на Проектируемом проезде 7029. Водитель врезался в столб после чего электрокар загорелся. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Владельцем автомобиля оказался бывший депутат Госдумы Александр Скоробогатько, за рулем был его сын. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Александр Скоробогатько в 2003 - 2016 годах был депутатом Госдумы, в ноябре 2016 года досрочно сложил с себя депутатские полномочия.

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