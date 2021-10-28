Адвоката советника главы "Роскосмоса" объявили в розыск

"20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том, что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь [Александр] Чабан", - написал Павлов.