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Адвоката Сафронова объявили в розыск за разглашение данных следствия

ТАССиещё 1
2 часа назад

1Следствие объявило в розыск адвоката советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Ивана Павлова по делу о разглашении данных следствия. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале юриста.

Адвоката советника главы "Роскосмоса" объявили в розыск
Фото: ТАССТАСС

"20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том, что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь [Александр] Чабан", - написал Павлов.

Павлов был задержан весной этого года после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Павлову была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. По словам юриста, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признал.

В начале сентября Павлов переехал в Грузию. при этом он сообщил, что его отъезд из РФ является временной мерой, и он рассчитывает вернуться в Россию.

Происшествия,Иван Сафронов,Иван Павлов,Роскосмос,Ведомости,
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