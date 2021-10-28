16 человек пострадали в столкновении трамваев в Петербурге

В результате столкновения двух трамваев в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региону сообщает ТАСС.

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По данным МЧС, сообщение об аварии во Фрунзенском районе поступило на пульт дежурного в 9:48.

«У дома №47 на Бухарестской улице произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. С места ДТП в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек», - пояснили в ведомстве.

По данным комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, в результате столкновения травмы получили 16 человек, детей среди них нет. Все пострадавшие были доставлены в больницы в состоянии средней тяжести. Двое - в Мариинскую больницу, семь человек - в НИИ скорой помощи, еще семь человек - в больницу №26, сообщает РИА Новости.

При этом «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что часть пострадавших отказались от медобследования, у остальных — различные травмы, в том числе перелом руки.

«В нашем трамвае сильно кондуктор пострадала, у нее бровь рассечена. Мы сразу бросились к женщине, которая рядом через поручень перелетела. Еще двое столкнулись головами, у одной из них вроде нос сломан, кровью плевалась», - заявила изданию Екатерина, находившаяся в одном из трамваев во время аварии.

Издание отмечает, что на кадрах с системы видеонаблюдения видно, что задний трамвай притормозил метрах в 20–30 от переднего, стоящего на перекрестке. Однако стоило тому тронуться, как задний рванул с места и догнал его. В причинах произошедшего разбираются комиссия «Горэлектротранса» и полиция.