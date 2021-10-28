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Мужчина усмирил работников московского ресторана выстрелами

Елена Прошина
37 минут назад

Мужчина открыл стрельбу в Москве, чтобы «успокоить» сотрудников ресторана быстрого питания, которые начали бить по его автомобилю палками. Инцидент произошел в 6:40 на улице Народного Ополчения, сообщает «Царьград».

Мужчина открыл стрельбу в Москве
Фото: ТАССТАСС

Сотрудники заведения общепита разгружали машину и, предположительно, их работа помешала водителю автомобиля Fiat. Словами разрешить конфликтную ситуацию не удалось, и в один момент работники взяли в руки палки и стали бить по машине.

Как отмечает источник в правоохранительных органах, водителю «пришлось успокаивать» своих оппонентов выстрелами светошумовыми патронами. В результате никто не пострадал.

Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, что ранее двоих учащихся колледжа задержали в Санкт-Петербурге по сообщению о выстрелах в районе дома № 9 по охотничьему переулку. Из-за стрельбы студентам колледжа имени Путилова, а также соседнего Петровского колледжа, пришлось закрыться в кабинетах. Задержанных доставили в отдел для разбирательства, у одного из них полицейские нашли охолощенный пистолет.

Происшествия,МВД,Царьград ТВ,
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