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В МВД объяснили причину уголовного дела на автора архива с пытками заключенных

Lenta.ru
34 минуты назад

Передавший правозащитникам видеоархив с пытками над заключенными в российских колониях программист Сергей Савельев стал фигурантом уголовного дела по причине обнародования этих записей. Об этом говорится в официальном ответе управления МВД по Саратовской области на запрос Znak.com.

В МВД объяснили уголовное дело на автора архива с пытками заключенных
Фото: Осторожно: Собчак / YouTubeОсторожно: Собчак / YouTube

В МВД объяснили, что у саратовских следователей находится в производстве уголовное дело, которое было возбуждено 30 сентября 2021 года по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). По версии следствия, Савельев «осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».

В настоящее время полицейское следствие готовит документы, чтобы объявить программиста в международный розыск. Он находится во Франции, где попросил политического убежища.

23 октября сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск Савельева.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

Происшествия,Сергей Савельев,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации,Госдума,МВД,
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