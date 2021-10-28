В МВД объяснили уголовное дело на автора архива с пытками заключенных

Передавший правозащитникам видеоархив с пытками над заключенными в российских колониях программист Сергей Савельев стал фигурантом уголовного дела по причине обнародования этих записей. Об этом говорится в официальном ответе управления МВД по Саратовской области на запрос Znak.com.

Фото: Осторожно: Собчак / YouTube Осторожно: Собчак / YouTube

В МВД объяснили, что у саратовских следователей находится в производстве уголовное дело, которое было возбуждено 30 сентября 2021 года по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). По версии следствия, Савельев «осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».

В настоящее время полицейское следствие готовит документы, чтобы объявить программиста в международный розыск. Он находится во Франции, где попросил политического убежища.

23 октября сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск Савельева.