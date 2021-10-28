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Внук переоделся врачом и ухаживал за своей бабушкой в больнице.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Томской области проверят медсанчасть, в которой внук, переодевшись врачом три дня ухаживал за своей 84-летней бабушкой. Видео опубликовано telegram-каналом « RT на русском», со ссылкой на телеканал «ТБ-2».

На кадрах видно, как молодой человек в защитном костюме и маске прошёл в «красную зону» медсанчасти, где лежит его бабушка. По его словам, он увидел, что за родственницей плохо ухаживают.

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», — заявила замгубернатора Томской области Алёна Левко.

Она добавила, что, если факты подтвердятся, руководство госпиталя привлекут к ответственности.

Происшествия,Видео,RT на русском,
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