В Томской области проверят медсанчасть, в которой внук, переодевшись врачом три дня ухаживал за своей 84-летней бабушкой. Видео опубликовано telegram-каналом « RT на русском», со ссылкой на телеканал «ТБ-2».

На кадрах видно, как молодой человек в защитном костюме и маске прошёл в «красную зону» медсанчасти, где лежит его бабушка. По его словам, он увидел, что за родственницей плохо ухаживают.

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», — заявила замгубернатора Томской области Алёна Левко.